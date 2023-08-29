عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسات تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين من مشروعات الخطة الاستثمارية في مركزين بالمنيا

جلسات تشاورية
جلسات تشاورية

عقدت الوحدات المحلية عدداً من الجلسات التشاورية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،

ففى مركز مطاى، ناقش هشام فايز رئيس المركز، الموقف التنفيذي والتمويلى للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أوضح رئيس المركز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن الهدف من جلسات التشاور هو تحقيق المشاركة المجتمعية لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وتحقيق مبدأ المشاركة والذي يهدف إليها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، كما تم خلال الجلسة فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة.

وفي مركز سمالوط، عقد سعيد محمد رئيس المركز، اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بحضور عادل عوض نائب رئيس المركز و محمد مخلوف مدير التخطيط والموازنة وعدد من المواطنين حيث ناقش رئيس المركز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكداً على سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة.

ووجه رئيس المركز بالانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيره قبل البدء في تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، مشيرا ً إلى أن الجلسة التشاورية، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.

التنمية المحليه بصعيد مصر أسامة القاضي محافظ المنيا الخطة الاستثمارية للعام المالي الخطة الاستثمارية الجديدة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشاركة المجتمعية الموقف التنفيذى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر جلسات التشاور حياة كريمة للمواطنين طلبات المواطنين فتح باب الحوار مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

البرهان: القوات المسلحة السودانية لا تسعى إلى الاستمرار في حكم البلاد

الأهلي يلوح بعدم المشاركة في بطولة النخبة المحلية بسبب إرتباطات الموسم المقبل

البرهان: أطلعت الرئيس السيسي على الصورة الصحيحة للأوضاع في السودان

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ