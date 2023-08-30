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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات لـ 1944 حالة خلال قافلة طبية بقرية البهنسا في المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

 

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1944 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 284 حالة ما بين جراحة، 442أطفال، 269باطنة، و 93 نساء، 127 أسنان، 250 رمد، 167 أنف وأذن، 248 جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 102 تحليلا مختلفا و 6 حالات أشعة سينية و 85 كشف مبكر للضغط والسكر، و 7 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 135 مترددا .

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