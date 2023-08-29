محافظ المنيا يشدد على المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بالرضا من الخدمات المقدمة له ، موجهاً بضرورة تواجد جهاز الاشراف بموقع التنفيذ للتأكد من الالتزام بمواد البناء المقررة مع إعداد تقارير دورية بنسب تنفيذ وإنجاز المشروعات.

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، المشروعات الجارى تنفيذها بقرية بنى حرام بنطاق الوحدة المحلية، والتي شملت (مبنى الحضانة ـ مبنى البريد)، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

