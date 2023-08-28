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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث بمداخل قرى المنيا

تركيب مطبات صناعية
تركيب مطبات صناعية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وإيجاد الحلول وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

 

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تركيب مطب صناعي على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية اطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، مؤكدا على أن تنفيذ و تركيب المطبات الصناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير الشوارع و الطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، و حرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية.

وفى ذات السياق، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، أعمال تركيب مطب صناعى أمام مدخل عزبة جاد الله بمدينة ملوى، استجابة لشكاوى المواطنين، وبالتنسيق مع وحدة مرور ملوى وتنفيذ مديرية الطرق بالمنيا، وذلك للحد من وقوع حوادث السيارات وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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