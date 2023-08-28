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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدات المحلية تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات بمراكز المنيا

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

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فقد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات بكوبرى أبو شناف، حيث تم تركيب كشافات ولمبات ليد، بالإضافة إلى صيانة خط إنارة الطريق الدائري بالمحول شمال بربخ ماقوسة الدائرى وإصلاح وصيانة طريق الجزيرة شمال عكاكا وصيانة أعمدة الإنارة بقرية بنى محمد سلطان.

 

وأكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار أعمال النظافة، حيث تم رفع المخلفات بقرى نزلة حسين و تله وبنى محمد سلطان وصفط الخمار وبنى احمد وطوخ الخيل ودمشير والبرجاية وحى غرب ووسط المدينة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس إلى قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملات نظافة ورفع مخلفات وتمهيد طرق وتسويتها بواسطة الجليدر بقريتى نزلة البدرمان و بنى حرام، مؤكدا على تكثيف الجهود للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئى.

وفى مركز مغاغة، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس المركز أن الوحدة المحلية تنفذ حملة للنظافة والتجميل بحى غرب المدينة ورفع المخلفات، تحت "شعار مغاغة تتجمل"، حيث تم رفع الأتربة من اسفل البلدورات بطريق مصر أسوان الزراعي وطلائها بالدهان وقص وتهذيب الحشائش بجانب الإبراهيمية، بالإضافة إلى رفع المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع المركز ونقلها للأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال الصيانة الدورية الصيانة الدورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تيسيرا على المواطنين حملات نظافة ومراعاة البعد البيئي

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