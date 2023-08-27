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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس صحة الشيوخ يشيد بمستوى تطور المستشفيات الجامعية بالمنيا

رئيس لجنة الصحة بمجلس
رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أشاد الدكتور علي مهران استاذ الأمراض التناسلية بكلية الطب في جامعة أسيوط ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتطور  الذي تشهده مستشفيات المنيا الجامعية والجهود التي تبذلها الدولة من أجل الإرتقاء بمنظومة الصحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته لجامعة المنيا لمناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من الطبيب شهاب ممدوح شوقي بقسم جراحة الكلي والمسالك البولية التناسلية بكلية طب المنيا تحت إشراف الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور طه أبو المجد والدكتورمصطفي مجدي عبد الغني، والدكتور أحمد عصام عبد العزيز.

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استقبل الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وخلال اللقاء تم مناقشة  نظام التعليم الجديد كما التقي رئيس صحة الشيوخ بالدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وتبادلا وجهات النظر حول سير منظومة العمل بكليات القطاع الطبي وتطوير المستشفيات الجامعية.

كما ناقشا بعض المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، وخطة تطوير المستشفيات الجامعية، وسير العمل بجامعة المنيا الأهلية والتي تضم 7 كليات منها 4 بالقطاع الطبي، حيث أشاد رئيس صحة الشيوخ بالدور الذي بذلته الجامعة  لإضافة كليات جديدة بجامعة المنيا الأهلية معظمها بالقطاع الطبي.


وخلال الزيارة تفقد رئيس لجنة الصحة يرافقه الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، مستشفي المسالك البولية بالجامعة ، حيث أشاد  بوحدة تفتيت الحصوات التي تضم أحدث الأجهزة، وكذا غرف العمليات.

وقال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، والاستاذ بكلية الطب في جامعة المنيا، إن رسالة الدكتوراة التي ناقشها رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، تدور حول وجود علاقة بين شكل الآذن لدي الأفراد وارتباطها بالقدرة الجنسية وهي تعتبر الأولي من نوعها التي تركز علي مناقشة العلاقة بين القدرة الجنسية وشكل أعضاء الجسم بين الأشخاص.

وأكد أن الدراسة أثبتت وجود علاقة فعلية، وهي تعتبر بمثابة كشف جديد خاص بالأمراض التناسلية بشكل عام والضعف الجنسي بشكل خاص.
 

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