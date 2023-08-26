المنيا.. إزالة 97 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار و تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والتصدى لأعمال البناء المخالف مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية لفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب ومحاسبة المخالفين .

فقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد بقرى بنى على و شلقام وصندفا و أبو جرج و الحسينية و إحياء بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين إداريين بغلق منشأتين بدون ترخيص بطريق الدليل بالمدينة .

وفى مراكز العدوة ومطاى وسمالوط تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 33 حالة تعد منها 13 حالة خارج الحيز العمرانى وحالتا تعد إصلاح زراعى بالعدوة ، و 3 حالات تعد خارج الحيز العمرانى بقريتى مطاى البلد وأبو عزيز و حى غرب مدينة مطاى، و15 حالة بقرى بنى غنى و قلوصنا واسطال و حى غرب سمالوط .

وفى مراكز المنيا وأبوقرقاص و ديرمواس، تم إزالة 10 حالات تعد ، منها 6 حالات بقريتى بنى محمد سلطان و البرجاية بمركز المنيا ، و حالة تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص.، و3 حالات وفك شدة خشبية مخالفة لقانون 119 بقرية دلجا مركز ديرمواس .

