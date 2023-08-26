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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. إزالة 97 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار و تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والتصدى لأعمال البناء المخالف مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية لفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب ومحاسبة المخالفين .

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فقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد بقرى بنى على و شلقام وصندفا و أبو جرج و الحسينية و إحياء بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين إداريين بغلق منشأتين بدون ترخيص بطريق الدليل بالمدينة .

وفى مراكز العدوة ومطاى وسمالوط تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 33 حالة تعد منها 13 حالة خارج الحيز العمرانى وحالتا تعد إصلاح زراعى بالعدوة ، و 3 حالات تعد خارج الحيز العمرانى بقريتى مطاى البلد وأبو عزيز و حى غرب مدينة مطاى، و15 حالة بقرى بنى غنى و قلوصنا واسطال و حى غرب سمالوط .

وفى مراكز المنيا وأبوقرقاص و ديرمواس، تم إزالة 10 حالات تعد ، منها 6 حالات بقريتى بنى محمد سلطان و البرجاية بمركز المنيا ، و حالة تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص.، و3 حالات وفك شدة خشبية مخالفة لقانون 119 بقرية دلجا مركز ديرمواس .
 

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