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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. استخراج 468 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في 3 قرى

استخراج بطاقات الرقم
استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وادماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. 

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وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 167 سيدة بقرية البرجاية بمركز المنيا، و147 سيدة بقرية الروبى بمركز سمالوط، و154 سيدة بقرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.

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