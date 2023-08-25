استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

في بني مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز إلي استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا فى توفير اللحوم بأسعار مخفضة حيث تم ذبح ثلاث عجول وتتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، وتشمل المبادرة كذلك المواد الغذائية واللحوم البيضاء والخضروات والفواكه، مؤكدا على التجهيز لفتح منافذ جديدة لبيع السلع الاستراتيجية بسعر الجملة.

وتفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز بسعر 250 جنيهًا للكيلو مؤكدا على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

وأوضح هشام فايز رئيس المركز أن الوحدات القروية بالمركز تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تابع رئيس المركز منفذ بيع اللحوم النصف جملة، وبيع كيلو اللحوم ب 220 جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

