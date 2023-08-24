عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي يزور المناطق
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفد سياحي متعدد الجنسيات، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وتل العمارنة بمركز ديرمواس، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

رئيس جامعة المنيا يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

أفلام إباحية ومقاطع مُخلة.. كواليس سرقة الصفحة الرسمية لجهاز تنمية المنيا الجديدة

وجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة و الأقصر.

مؤكداً أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

يذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية .

 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسبوع شباب الجامعات الحضارة الفرعونية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رحلة العائلة المقدسة رئيس جامعة المنيا لحضارة الفرعونية منطقة اثار بني حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

ترشيحاتنا

منها حل أزمة الدولار.. 5 فوائد تعود على مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

تعليق إيطالي على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

بعضها دول عربية.. تعرف على من تأجل قبولها في مجموعة بريكس

وليد السويدي: انضمام مصر للبريكس خطوة استراتيجية تحقق نتائج اقتصادية واعدة

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

توقيت حاسم.. الكشف عن المستفيد الأول من مصرع قائد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ