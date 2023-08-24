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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أفلام إباحية ومقاطع مُخلة.. كواليس سرقة الصفحة الرسمية لجهاز تنمية المنيا الجديدة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

أكد المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة في تصريح خاص " لـ صدى البلد" على قيام الجهاز اليوم بتحرير محضر  بمباحث الانترنت رقم 2 أحوال لتعرض الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة  على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأوضح مدير جهاز مدينة المنيا الجديدة انه تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة احد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شخص غير معلوم وقام بتغيير صورة الصفحة  للجهاز ونشر صور ومقاطع فيديو مخلة بعد دقائق من اختراق الصفحة.

وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الحديدة، إنه غير مسئول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص غير معلمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة وتم إبلاغ كافة الإجراءات الرقابية

خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت صفحة الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى السرقة  من قبل أشخاص غير معلومين. 
 

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