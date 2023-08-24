استمرار الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص المركزي الجديد بالمنيا

ضمن حياة كريمة..

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في متابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة .

من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، يرافقه ناصر هاشم مسئول مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء وطه داوود ورضا عبد الرحمن نواب رئيس المركز، أعمال إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزي الجديدة وذلك ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة، لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

أوضح رئيس المركز، أن مستشفى أبوقرقاص الجديدة من ضمن أكبر المستشفيات على مستوى المحافظة حيث ستضم أقسام ( الطوارئ- الأشعة- التعقيم-العيادات الخارجية- العلاج الطبيعي- الغسيل الكلوي- المعامل والمناظير-الصيدلية-النساء والتوليد- العنايات المركزة- عناية المبتسرين- العمليات- الحروق- سكن ومبيت للأطباء )، مؤكداً على الجهات المنفذة للمشروع الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة الفنية واشتراطات الصحة المهنية، إلى جانب الالتزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المستشفى، الذي سيخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين .

وعلى هامش الجولة، بحث رئيس مركز أبوقرقاص الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة على مستوى المركز والقرى التابعة له، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة العمل بكافة المشروعات الخدمية مع تذليل العقبات ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات لضمان انتهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك تمهيداً لدخولها الخدمة وتحقيقاً للصالح العام.

وفى ذات السياق، عقد اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوى حيث أوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مؤكداً أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات المبادرة بكافة القطاعات الخدمية والتي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.