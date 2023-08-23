عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز أبوقرقاص

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات لضمان تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقاً للخطة الزمنية المحددة لدخولها الخدمة.

 

صحة المنيا: تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال شهر

مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع والمساقي رشد المياه وجمل القرى|شاهد

وفى إطار هذه التكليفات، تفقد نائب المحافظ يرافقه تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والمهندس أحمد عاطف، مدير هيئة التعمير بالمنيا، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أبو قرقاص البلد، والتي ضمت مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجي، تمهيداً للافتتاح و لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على الشركات المنفذة وإلزامها بسرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

فى سياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عدداً من المشروعات الخدمية بقرية اتليدم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً تسخير جميع الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية. 

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

توفير حياة كريمة تنفيذ مشروعات حياة كريم مركز ابوقرقاص مشروعات الصرف الصحي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة معدلات تنفيذ مشروعات والمناطق العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

ترشيحاتنا

فيوتشر تحت الحصار| بوبو يكشف المستور.. وشكوى ثلاثي الأهلي في اتحاد الكرة

أحمد شيبة يؤدي عمره على روح والدته الراحلة| شاهد

كمل مهمتك وإنجازاتك.. مستقبل وطن يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2275 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ