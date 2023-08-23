المنيا تتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز أبوقرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات لضمان تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقاً للخطة الزمنية المحددة لدخولها الخدمة.

وفى إطار هذه التكليفات، تفقد نائب المحافظ يرافقه تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والمهندس أحمد عاطف، مدير هيئة التعمير بالمنيا، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أبو قرقاص البلد، والتي ضمت مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجي، تمهيداً للافتتاح و لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على الشركات المنفذة وإلزامها بسرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

فى سياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عدداً من المشروعات الخدمية بقرية اتليدم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً تسخير جميع الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.