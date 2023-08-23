صحة المنيا: تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال شهر

حررت مديرية الصحة بالمنيا، عددا من المخالفات لمنشآت طبية خاصة مخالفة وذلك من خلال توجيه عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على تلك المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية ، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي حيث تم المرور على 529 منشأة طبية خاصة تنوعت بين (مستشفيات ، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل ).

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 265 منشأة مخالفة ، وتحرير 35 محضر غلق إداري، فضلا عن تنفيذ 49 قرار غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وإنذار 250 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى ترخيص 17 منشأة طبية .