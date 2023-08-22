محافظ المنيا: القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لتحسين جودة وتطوير العملية التعليمية

خلال لقائه برئيس مجلس إدارة المعاهد القومية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تقدم دعماً غير مسبوق لأهالي الصعيد لتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، والذى يظهر جلياً من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

جاء ذلك خلال لقائه باللواء محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

ناقش المحافظ عدداً من الملفات الهامة في مقدمتها سير العمل داخل المدرسة القومية، والتي تشرف عليها هيئة المعاهد القومية التعليمية.

مشيراً إلى أهمية متابعة سير النظام الدراسي بالشكل الأمثل في المدارس التابعة للهيئة، بما يتواكب مع خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية عن خالص شكره وتقديره للمحافظ مشيداً بالطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة مؤخراً في كافة المجالات، وأهمها القطاع التعليمي وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب في كافة المراحل التعليمية.