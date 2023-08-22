تحرير 67 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط62 مخالفة في مجال المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى ) إلى جانب ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.