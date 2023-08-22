عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 67 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

حررت مديرية التموين بالمنيا 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق. 

جامعة المنيا الأهلية تصدر بيانا للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

محافظ المنيا: تنظيم سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

 

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط62 مخالفة في مجال المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى ) إلى جانب ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية القانونية بيع سلع مجهولة المصدر ذبح خارج المجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا الأهلية تصدر بيانا للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

ترشيحاتنا

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في زراعيه

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين في إحدى المحافظات

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ