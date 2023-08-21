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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تنظيم سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

صدى البلد

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين - حسبما أفاد بيان اليوم /الاثنين/ - أن الثقافة الصحية قامت بتنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و133 لقاء جماهيريا على مدار شهر يوليو الماضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
وأضاف مدير الثقافة الصحية بالمديرية الدكتور ولاء الدين أحمد أنه تم تنفيذ 2172 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و188 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، وتنظيم 133 لقاء جماهيريا، مؤكدا أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة .
ومن ناحية أخرى، واصلت الوحدات المحلية بالمحافظة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتكليفات المحافظ بالتصدى لكافة صور التعديات، وأسفرت الحملات في مدينة سمالوط عن إزالة 38 حالة تعد، وفي مركز مغاغة عن إزالة 39 حالة تعد، ومدينة بني مزار 8 حالات تعد، وبمراكز المنيا وديرمواس وأبوقرقاص 22 حالة تعد. 

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