عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على المظهر الجمالى.. تحرير 195 محضر إشغال فى مركزين بالمنيا

إزالة الإشغالات بالمنيا
إزالة الإشغالات بالمنيا

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

جامعة المنيا الأهلية تصدر بيانا للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

محافظ المنيا: تنظيم سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 183 محضر إشغال تنوعت بين 19 محضر إشغال و 23 محضر ضبط إشغال طريق و 141 إزالة إدارية، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات لضبط حركة الشارع على كبارى المشاه والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهى لتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة المنيا عن ضبط 12 محضر إشغال طريق بحى شمال المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الاجهزة التنفيذية الحركة المرورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تيسير الحركة المرورية منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا الأهلية تصدر بيانا للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

ترشيحاتنا

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في زراعيه

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين في إحدى المحافظات

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ