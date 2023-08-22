حفاظا على المظهر الجمالى.. تحرير 195 محضر إشغال فى مركزين بالمنيا

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 183 محضر إشغال تنوعت بين 19 محضر إشغال و 23 محضر ضبط إشغال طريق و 141 إزالة إدارية، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات لضبط حركة الشارع على كبارى المشاه والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهى لتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة المنيا عن ضبط 12 محضر إشغال طريق بحى شمال المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

