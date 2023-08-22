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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير كورنيش الإبراهيمية ومنطقة الشيخ أحمد بجنوب سمالوط

تطوير وتجميل كورنيش
تطوير وتجميل كورنيش سمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لتجميل وتزيين الميادين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومداخل مراكز ومدن المحافظة التسع، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة والارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري وتحسين المستوى البصرى أمام المواطنين وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

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وتفقد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط كورنيش الابراهيمية القديم على امتداد شارع سعد زغلول طريق  القاهرة / أسوان الزراعي لبحث امكانية تطويره رفع كفاءته بعد إجراء بعض التعديلات عليه، لافتاً إلى أنه جارى البدء في وضع خطة عمل لتطوير الكورنيش، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتوسع في توفير المساحات الخضراء وأماكن للتنزه امام المواطنين.

وفى ذات السياق، تفقد رئيس المركز منطقة الشيخ أحمد بحى جنوب المدينة لبحث مدى إمكانية تطوير المنطقة ورفع كفاءة مستوى النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالمقلب ونقلها للظهير الصحراوي، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل المرور والانتقال للمواطنين.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة بامتداد شارع بورسعيد ومتفرعاته بحى جنوب المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار خلق بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا المساحات الخضراء تراكمات القمامة والمخلفات رفع كفاءة مستوى النظافة مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع

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