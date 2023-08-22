عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ المنيا يقدم الدعم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

تقديم مساعدات انسانيه
تقديم مساعدات انسانيه للأسر الأولى بالرعاية

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمطالب عدد من الحالات الإنسانية، بتقديم دعم مالى وإعانة عاجلة لهم، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسجيل أسمائهم بعد فحص ودراسة الحالات الإنسانية الثلاث لبيان أحقيتها لتكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التوجه لمقر إقامة الحالات الإنسانية لتقييم حالتها، وتبين من الفحص أن الأسر الثلاث لم تتقدم للتسجيل علي المنظومة للحصول علي معاش تكافل وكرامة، وعليه تم التسجيل لهم للحصول علي معاش تكافل.

تحرير 67 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

عروض فنية وورش حكي في احتفالات ثقافة المنيا بصون التراث

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أنه بناء على توجيهات المحافظ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدة مالية عاجلة لمدة 3 أشهر من مؤسسة التكافل لحين استخراج بطاقات صرف تكافل و كرامة ، وكذلك التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والإنسانية اللازمة للأسر الثلاث.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، ورصد شكاواهم ومطالبهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاستجابة الفورية ة التضامن الإجتماعي توفير الحماية الاجتماعية توفير حياة كريمة قنوات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

تحرير 67 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

أسعار السلع اليوم| الأرز ينخفض لـ 18 جنيهًا.. هبوط الدواجن .. واستقرار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ