عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض فنية وورش حكي في احتفالات ثقافة المنيا بصون التراث

صدى البلد

شهد قصر ثقافة المنيا يوما ثقافيا متنوعا، ضمن 
احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض للخط العربي، تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات التي كُتبت بخطوط وزخارف متميزة، بحضور رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا والفنان فتحي إدريس رئيس شعبة الخط العربي.

تلى ذلك لقاء عنوان "التراث غير المادي.. التحطيب وفن العصا" تحدث خلاله أمجد صمويل عن مفهوم التراث مشيرا إلى أنه حصيلة الخبرات والمعارف التي تتوارثها الأجيال في المجتمع، وتعبّر عن هويته.

txt

جريمة حريق المسجد الأقصى.. 54 عاما من الظلم والتستر الإسرائيلي على الفاعل

txt

ماريمبا نسمة عبد العزيز في أوبرا الإسكندرية.. تفاصيل

وعن أهمية التراث قال صمويل: الهوية هي التي تميز أبناء الشعب الواحد عن غيره من الشعوب، والتراث الشعبي هو بمثابة العمود الفقري لتلك الهوية، فهو من يحميها ويحافظ عليها.

من جانبه تحدث عز الدين صلاح عن لعبة التحطيب مشيرا إلى أنها انتقلت عبر العصور ومارسها أهالي الصعيد والريف المصري في الأفراح كنوع من أنواع التراث الشعبي، نظرا لجماليات الحركة وما تتميز به من دقة في الأداء.

وأشار أنه لابد من الحفاظ على هذا الفن من الاندثار كونه من الفنون المصرية المستمدة من الأصول الفرعونية القديمة.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والتي شهدت ورشة حكي بعنوان "البطل في السيرة الهلالية" بمكتبة الطفل قدمها عز الدين صلاح، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة أطفال المنيا للفنون الشعبية، تضمن باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان يحيى عبد العليم، نالت إعجاب الحضور.

ثقافة التراث الثقافي التراث الشعبي الهيئة العامة لقصور الثقافة السيرة الهلالية الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف آخر التطورات في الزمالك.. وموعد اختيار الإدارة الجديدة| فيديو

متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ