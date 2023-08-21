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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ماريمبا نسمة عبد العزيز في أوبرا الإسكندرية.. تفاصيل

صدى البلد

 تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً فى الثامنة مساء الأربعاء 23 أغسطس على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية ”، وذلك فى إطار فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها النصر ، شط اسكندرية ، عم صابر ، حرمت احبك ، يونس ، إفتتاحية وليم تل ، هرمون السعادة ، قلبي دليلي ، صولو ماريمبا ، اغاني صعيدية ، صباح و مسا ، كراكشنجى ، مبيسألش عليا ، ألف ليلة ، تانجو جاز ، علي رمش عيونها ، صغيرة علي الحب ، مافيا ، تشاردس ، سواي ، مامبو ، ٣ دقات ، سهر الليالى .

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جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الايقاع ، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع ) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

دار الأوبرا الدكتور خالد داغر الأوبرا المصرية المؤلفات العربية المهرجان الصيفى للموسيقى الماريمبا نسمة عبد العزيز

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