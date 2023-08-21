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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

خيرى بشارة فى لقاء "أون لاين" مع القراء حول روايته "الكبرياء الصيني"

صدى البلد

يستضيف جروب نادي القراء المحترفين فى لقاء مفتوح، المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك يوم الخميس 31 أغسطس المقبل في تمام الساعة 9 مساء، وتدير الحوار مرام شوقي. 

يتحدث بشارة عن أول أعماله الروائية "الكبرياء الصيني" الصادرة عن دار الشروق، في 517 صفحة من القطع المتوسط. 

وتتناول الرواية حياة الشاب كونج يونج الذي هجر قريته النائية وأسرته المعدمة ليسافر فوق دراجة هوائية إلى شنغهاي بحثًا عن حياة أفضل لتقوده الأقدار إلى مغادرة الصين عام 1937 دون أوراق ثبوتية أو مال على متن باخرة لا يعرف وجهتها.

وهي مستلهمة من أحداث حقيقية ولكنه أضاف إليها تفاصيل أخرى جديدة حول فترة تاريخية طويلة ممتدة عبر مصر والصين في فترة الثلاثينيات وحتى التسعينيات. 

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المخرج الكبير خيرى بشارة ولد فى يونيو 1947 ونشأ في حي شبرا فى محافظة القاهرة. تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1967. كانت بدايته من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة في العام 1967 وبعدها أصبحت الفرصة متاحة للإعلان عن جماعة السينما الجديدة والتي كان خيري بشارة أحد أعمدتها.

له العديد من الأفلام التى تحمل بصمته المميزة مثل يوميات نائب في الأرياف، العوامة رقم 70، يوم مر ويوم حلو، كابوريا، أمريكا شيكا بيكا، وغيرهم من الأفلام التى كونت جيل الشباب وقتها ومازالت تترك بصمتها فى كل واحد منَا. كما أنه قام بإخراج بعض المسلسلات مثل ملح الأرض، الزوجة الثانية، الطوفان، وغيرهم. كما شارك كاملة أبو ذكرى فى إخراج المسلسل الشهير المميز بنت اسمها ذات.

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