نيابةً عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني يشارك في المؤتمر العربي للتسامح

أناب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، للمشاركة في أعمال المؤتمر العربي للتسامح والسلام، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الثقافة وحوار الحضارات).

جاء بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الاثنين 16 من نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة؛ تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح.

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يشارك في المؤتمر العربي للتسامح

وافتتح أعمال المؤتمر سعادة السفير الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وشهد المؤتمر إطلاق الإعلان العربي للتسامح والسلام، المعتمد بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (9301) الصادر عن الدورة العادية (166)، تأكيدًا لالتزام الدول العربية بتوثيق الروابط بينها على أساس احترام السيادة، وتأمين مستقبل الشعوب العربية، وتحقيق تطلعاتها، انطلاقًا من ميثاق جامعة الدول العربية.

وأكد الإعلان أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تربية الأجيال الجديدة على قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والتطرف والعنصرية والعنف.

كما تضمن المؤتمر جلسة رفيعة المستوى تناولت أبرز مضامين الإعلان وسبل تفعيلها، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ أسس السلام المستدام واحترام التنوع بوصفه مصدرًا للثراء الإنساني.