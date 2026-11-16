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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى وفاته.. نصر الدين طوبار صوت ابتهالات أسر القلوب ووصل للعالمية

طوبار
طوبار
عبد الرحمن محمد

تحل اليوم 16 نوفمبر ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار، أحد أبرز أعلام الابتهال والإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي، الذي ترك بصمة مميزة بصوته الخاشع وابتهالاته التي ارتبطت بوجدان الملايين، وهو ما استحضرته وزارة الأوقاف في إحيائها لسيرته ومسيرته الحافلة بالعطاء.

مولده

وُلد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو 1920 بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ونشأ محبًا للقرآن الكريم، وأتم حفظه في سن السابعة، كما درس اللغة العربية والقراءات والحديث الشريف.

ومع انتشار صيته في بلدته ومحافظته، شجعه أصدقاؤه على الانتقال إلى القاهرة والتقدم لاختبارات الإذاعة المصرية، حتى اعتمدته الإذاعة مبتهلًا عام 1956، لتبدأ رحلته الإذاعية التي استمرت قرابة ثلاثة عقود.

وأثرى طوبار فن الابتهال بنحو 200 ابتهال، من أشهرها «يا مالك الملك»، و«مجيب السائلين»، و«جل المنادي»، و«كل القلوب إلى الحبيب تميل»، و«يا مؤنسي في وحدتي»، و«ومن لي سواك»، وتميز أداؤه بصوت رخيم يجمع بين القوة والروحانية، ويمنح كلماته أثرًا خاصًا لدى المستمعين.

ولم يقتصر عطاؤه على الابتهالات الروحانية، بل قدم أعمالًا خاصة للجنود المصريين خلال حرب أكتوبر 1973، من بينها «سبح بحمدك الصائمون» و«انصر بفضلك يا مهيمن جيشنا»، في إسهام فني حمل معاني الدعاء والدعم للمقاتلين.

ووصل صوت الشيخ نصر الدين طوبار إلى محافل دولية بارزة، إذ أدى الابتهالات في أجواء بيت المقدس خلال زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى المسجد الأقصى عام 1977، وكبّر للعيد وردد خلفه المصلون في مشهد مهيب.

كما أنشد في قاعة ألبرت هول بالعاصمة البريطانية لندن عام 1980، خلال حفل المؤتمر الإسلامي العالمي، وسافر إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، حتى وصفت الصحافة الألمانية صوته بأنه «يضرب على أوتار القلوب».

تسجيل المصحف المرتل

وفي عام 1978، شارك طوبار في تسجيل المصحف المرتل لصالح التلفزيون السعودي، بالتعاون مع الشيخ محمود البجيرمي، ثم اختير عام 1980 مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني بأكاديمية الفنون، كما عُيّن قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح في مسجد الخازندارة بشبرا.

ورحل الشيخ نصر الدين طوبار في 16 نوفمبر 1986، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة حافلة في الابتهال والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، تاركًا تراثًا صوتيًا لا يزال حاضرًا في وجدان محبيه، وإسهامًا بارزًا في إثراء فن الإنشاد الديني بمصر والعالم الإسلامي.

وأكدت وزارة الأوقاف، في إحيائها ذكرى وفاته، اعتزازها برموز الدعوة والإنشاد الديني الذين أسهموا في خدمة رسالة الإسلام، داعية الله أن يتغمد الشيخ نصر الدين طوبار بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من عطاء في خدمة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

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