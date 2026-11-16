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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومصر سيناء للسياحة لدعم مشروع «التجلي الأعظم»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

وقّعت مكتبة الإسكندرية وشركة مصر سيناء للسياحة مذكرة تعاون، بهدف دعم وتوثيق مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين في سيناء، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والثقافية والتكنولوجية في إبراز القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.

وقّع مذكرة التعاون الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى فاروق الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر سيناء للسياحة، وذلك في إطار توجه الجانبين إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات توثيق التراث وحفظ الذاكرة التاريخية وإتاحة المحتوى الثقافي بأساليب حديثة.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المختلفة في دعم مشروع التجلي الأعظم، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف تقديم حلول ثقافية وتكنولوجية تسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية التي تتميز بها سيناء.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن منطقة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم يمثلان جزءًا مهمًا من الذاكرة الوطنية والحضارية لمصر، بما تحمله المنطقة من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما يتطلب العمل على توثيق مكوناتها التراثية والحفاظ عليها وتقديم قصتها بصورة تليق بمكانتها.

وأشار إلى أن المكتبة تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التوثيق والأرشفة الرقمية وإنتاج المحتوى الثقافي والمعرفي، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في حفظ التراث وإتاحته بصورة تفاعلية، مؤكدًا أهمية استخدام المعرفة والتكنولوجيا في التعريف بالمقومات الحضارية والطبيعية لسيناء.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الصياد إن مذكرة التعاون تعكس رؤية مشتركة بأهمية إبراز ما تمتلكه مصر من ثروات تاريخية وثقافية، مؤكدًا أن التراث المصري يمثل ثروة قومية وذاكرة وطنية ممتدة عبر العصور، ما يستوجب الحفاظ عليه وتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة.

وأوضح أن شركة مصر سيناء للسياحة تضطلع بدور في تنفيذ وإدارة عدد من المشروعات القومية في سيناء، ومن بينها مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مكتبة الإسكندرية للاستفادة من إمكاناتها العلمية والثقافية وخبراتها في توثيق التراث وحفظ المحتوى التاريخي والرقمي.

وأضاف أن التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من الموارد العلمية والثقافية المتاحة لدى مكتبة الإسكندرية، بما يمهد لتنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة تعزز الوعي بقيمة التراث الحضاري المصري، وتربط بين الماضي والحاضر وتستشرف آفاق المستقبل.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الإسكندرية مكتبة سانت كاترين

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