دار الإفتاء تدرب طلاب اتحاد بنجلاديش بمصر على منهجية الفتوى المعاصرة

افتتح الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، نيابة عن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلبة بنجلاديش بمصر، بهدف تعريفهم بأسس الفتوى والعمل المؤسسي الإفتائي وآليات التعامل مع القضايا المعاصرة.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومقرر اللجنة العليا للأحوال الشخصية، الذي نقل إليه رئيس القطاع الشرعي تحيات مفتي الجمهورية وترحيبه بالمتدربين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من البرنامج العلمي والتدريبي الذي أعدته إدارة التدريب بالدار لتأهيل المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم منهجية الفتوى المعاصرة.

وأكد علي عمر الفاروق أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تضطلع بدور مهم في نشر العلم الشرعي وترسيخ المنهج الوسطي، من خلال منظومة مؤسسية تجمع بين الأصالة والتطوير ومواكبة قضايا العصر، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر العلمية وتعريفها بطبيعة العمل الإفتائي يمثلان ركيزة أساسية لبناء الوعي بمنهجية الفتوى.

من جانبه، ألقى الشيخ عبد الله العجمي المحاضرة الأولى بعنوان «التعريف بدار الإفتاء المصرية وبيان مهامها»، مستعرضًا تاريخ الإفتاء في مصر وإسهامات الصحابة والتابعين والعلماء في نشر العلم الشرعي، ومن بينهم عقبة بن عامر الجهني، والإمام الليث بن سعد، الذي عُرف بمكانته الفقهية واهتمامه بخدمة الناس.

وتناول العجمي تطور منصب الإفتاء والمؤسسات المعنية به عبر العصور، بداية من ارتباط الفتوى بالقضاة والعلماء، مرورًا بالعصور الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية، وصولًا إلى التطور المؤسسي الذي شهده الإفتاء في العصر الحديث، وما أسهم به كبار العلماء في ترسيخ مكانة دار الإفتاء المصرية.

مهام الدار لا تقتصر على إصدار الفتاوى

وأوضح أن مهام الدار لا تقتصر على إصدار الفتاوى، بل تشمل أدوارًا علمية ومجتمعية وتوعوية متعددة، من خلال إدارات الفتاوى الهاتفية والشفوية والإلكترونية والمكتوبة والقضائية، وإدارة الأبحاث الشرعية، إلى جانب لجان متخصصة، منها لجنة التحكيم وفض المنازعات، واللجنة العليا للأحوال الشخصية، ووحدة حوار ورد الشبهات، ومركز الإرشاد الزواجي.

كما استعرض جهود الدار في تطوير خدماتها الرقمية، من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة، ومنصة «سكن» المعنية بشؤون الأسرة، ومرصد الفتاوى، ومركز «سلام»، فضلًا عن جهود استطلاع الأهلة والمبادرات المؤسسية، وفي مقدمتها مشروع القرن الإفتائي «حصين».

وتأتي الدورة في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز التواصل العلمي مع الطلاب والباحثين من مختلف الجنسيات، ونقل خبراتها في مجال الإفتاء، وإعداد كوادر قادرة على الجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة مقاصد الشريعة، بما يدعم قيم الاعتدال والوسطية ويسهم في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.