في منتدى «اسمع وتكلم».. وكيل الأزهر: نخوض معركة وعي.. سلامة: القيم الأخلاقية حصن الشباب.. صديق: لا تصادروا حق الشباب في السؤال

في منتدى «اسمع وتكلم»:

وكيل الأزهر: معركتنا الحقيقية معركة وعي.. والشباب شركاء في صناعته

مديرة مرصد الأزهر: ترسيخ القيم الأخلاقية ضرورة لتحصين الشباب من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي

رئيس جامعة الأزهر: لا تصادروا حق الشباب في السؤال.. فاحترام عقولهم أساس بناء الوعي



انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر ، بحضور مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين، إلى جانب قيادات بالأزهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة.

ومن جانبه أعرب الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، عن تقدير فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته لفعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» بالتوفيق والسداد، والخروج بتوصيات ورؤى تسهم في بناء وعي الشباب وحماية عقولهم، مثمنًا جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في حماية الوعي ومواجهة الفكر المتطرف عبر الرصد والتحليل والحوار والتواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد القائم بأعمال وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم الاثنين بالجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت شعار «قيمنا قوتنا»، أن حماية العقول لا تبدأ بالكلام وحده، وإنما بحسن الاستماع وفهم الآخر واحترام عقله وفتح أبواب الحوار أمامه، مشددًا على أن المعركة الحقيقية اليوم ليست معركة كلمات أو شعارات، بل هي «معركة وعي»؛ لأن العقول التي لا تجد من يستمع إليها قد تبحث عمن يستغلها، والأسئلة التي لا تجد إجابات علمية مقنعة قد تصبح مدخلًا للشبهات والأفكار المنحرفة.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف ينظر إلى الشباب بوصفهم شركاء في صناعة الوعي وحملة رسالة المستقبل، لا مجرد متلقين للمعرفة، مؤكدًا أن الأزهر لا يخشى سؤالًا ولا يغلق بابًا للحوار، إيمانًا بأن الفكر الصحيح لا يضعف بالمناقشة، وأن مواجهة التطرف لا تقتصر على تفنيد أفكاره فحسب، بل تتطلب بناء إنسان يمتلك عقلًا ناقدًا وبصيرة مستنيرة وقدرة على التمييز بين الحق والباطل.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني في ختام كلمته رسالة مباشرة للشباب، أكد فيها أن أصواتهم مهمة وأفكارهم تستحق أن تُسمع وتُناقش، داعيًا إياهم إلى ألا يتركوا عقولهم فريسة للشائعات، وألا يسمحوا لأحد بالمتاجرة بدينهم أو استغلال حماسهم، وأن يتخذوا من العلم طريقًا ومن الحوار منهجًا ومن المسؤولية عنوانًا؛ لبناء جيل يسأل ويفكر ويبدع لا جيل يردد دون فهم أو ينساق دون وعي، معربًا عن أمله في أن تتحول رسالة المنتدى إلى ثقافة معاشة وسلوك يُمارس في الواقع لتعزيز قوة الوطن وقدرته على مواجهة التحديات.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة من المنتدى تحت شعار «قيمنا قوتنا» امتدادًا لمسيرة منتدى «اسمع وتكلم» الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، بوصفه منصة حوارية سنوية تهدف إلى مد جسور التواصل المباشر مع الشباب، وفتح مساحات للتفاعل البنَّاء حول قضاياهم وتحدياتهم المعاصرة، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم؛ لتحصينهم من التأثيرات السلبية والأفكار المتطرفة وترسيخ منظومة القيم الأصيلة في بناء المجتمع وصون استقراره.



الشباب شركاء في صناعة المستقبل

ومن جانبه قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن ثقافة الحوار والإنصات واحترام عقول الشباب تمثل أساسًا رئيسًا في بناء الوعي وتعزيز التفاهم والتعايش المجتمعي، مشددًا على أن الشباب شركاء في صناعة المستقبل، وأن تمكينهم يبدأ باحترام عقولهم والاستماع إلى أفكارهم وعدم مصادرة حقهم في السؤال والمناقشة والتعبير عن آرائهم، وأوضح أن الحوار ثقافة أصيلة في الإسلام، الذي أرسى مبادئ الحكمة واحترام الآخر وحسن عرض الحجة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وجعل الشورى والمشاركة وإعمال العقل من القيم التي تسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على تحمل المسؤولية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالنسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحت شعار «قيمنا قوتنا»، إلى أن المنتدى لا يمثل مجرد ملتقى شبابي، بل يجسد منهجًا تربويًّا ومنصة حقيقية للتواصل مع الشباب ومناقشة أفكارهم وقضاياهم، مؤكدًا ضرورة عدم مصادرة حقهم في السؤال أو التضييق على رغبتهم في المعرفة والتفكير، مستشهدًا بنماذج من السيرة النبوية الشريفة التي تعكس احترام عقل الإنسان وإتاحة المجال أمامه للتفكير والتدبر وإبداء الرأي والمشاركة، وأشاد صديق برؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمامه المستمر بدعم الشباب وتوعيتهم، وترسيخ ثقافة الحوار معهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن التحديات الفكرية والاجتماعية والرقمية المتسارعة تفرض ضرورة تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الرأي والحقيقة العلمية، والقدوة الحقيقية والشهرة الزائفة، موضحًا أن القيم ليست مجرد شعارات، وإنما مبادئ ينبغي أن تنعكس على سلوك الإنسان وقراراته وعلاقاته بالآخرين، ودعا الشباب إلى عدم الخوف من السؤال أو التردد في التعبير عن آرائهم، وجعل الحوار سبيلًا للمعرفة والتفاهم لا وسيلة للخصومة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى اختلاف في القلوب، وأن الحوار الحقيقي يفتح آفاقًا للتعارف والتعايش وقبول الآخر.

الشهرة ليست معيارًا للقدوة

ومن جانبها قالت الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن ترسيخ منظومة القيم والأخلاق أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، وما يفرضه من تحديات على وعي الشباب وسلوكياتهم ومعايير اختيارهم للقدوة، مشيرةً إلى أن النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، التي تُعقد تحت شعار «قيمنا قوتنا»، تأتي استجابةً لهذه التحديات، وحرصًا على فتح حوار جاد مع الشباب حول القضايا التي تمس واقعهم ومستقبلهم.

وأوضحت الدكتورة رهام سلامة، أن المنتدى، منذ انطلاقه عام 2018، يتبنى رسالة تقوم على الاستماع الواعي، والحوار المسؤول، والتحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، انطلاقًا من تعاليم الإسلام التي تجعل الإنصات سبيلًا للفهم، والكلمة مسؤولية، والأحكام قائمة على العلم والبصيرة، وأشارت إلى أن التدفق الهائل للمعلومات والمحتوى الرقمي، وتعدد مصادر التأثير، أسهما في اختلاط المعرفة النافعة بالأفكار المضللة، وتراجع بعض معايير النجاح والقدوة أمام مظاهر الشهرة والانتشار، مستشهدةً بمؤشرات دولية تكشف حجم الحضور الرقمي في حياة الشباب، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بالتحقق من المعلومات والتنمر الإلكتروني، وشددت سلامة على أن الأخلاق تمثل ركيزة أصيلة في بناء الإنسان واستقرار المجتمعات، وأن الإسلام جعل العدل والصدق والأمانة والرحمة وحسن الخلق من أسس الشخصية المسلمة، مؤكدةً أن التقدم الحقيقي لا ينفصل عن منظومة قيمية راسخة توجه المعرفة، وتضبط السلوك، وتحفظ الحقوق، وتعزز المسؤولية تجاه الآخرين.

وأكدت الدكتورة رهام سلامة، أن مرصد الأزهر يحرص على الاستماع إلى الشباب والتعرف على رؤيتهم وتساؤلاتهم، بما يسهم في بناء وعي نقدي يجمع بين العلم والفهم والالتزام الأخلاقي، مشيرةً إلى أن المرصد يواصل رسالته في إطار الرؤية المتكاملة للأزهر الشريف والدولة المصرية لبناء الإنسان وحماية وعيه، معربةً عن أملها في أن تسفر جلسات المنتدى عن رؤى وتوصيات عملية تدعم جهود التوعية والتنشئة وتعزز الحوار بين الأجيال والمؤسسات.

ويُعد منتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، منصة حوارية لتعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغلهم، ويشهد هذا العام مناقشة محورين رئيسيين؛ يتناول الأول الجوانب القانونية والمؤسسية لحماية القيم والأخلاق ودور التشريعات ومؤسسات التنشئة في مواجهة الجرائم المستحدثة، فيما يركز الثاني على صناعة القدوة في زمن المؤثرين، ومنظومة القيم لدى جيلي Z وألفا، وسبل تحصين الشباب من الاستقطاب والتأثيرات السلبية، بما يعزز الوعي والتفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية