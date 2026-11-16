الأزهر في أسبوع.. قرارات لتطوير الأداء المؤسسي وتمكين الشباب ومواقف إنسانية لنصرة غزة وترسيخ العدالة والأخوة الإنسانية

في أسبوعٍ عكست تحركاته اتساع رسالة الأزهر الشريف وتكامل أدواره العلمية والدعوية والإنسانية، تواصلت جهود قطاعات المؤسسة في ميادين التعليم والبحث العلمي والتأهيل الدعوي ورعاية الطلاب ومواجهة التطرف وتعزيز الحوار مع مختلف الثقافات، وبين مواقف إنسانية تساند الوطن والأمة، وفعاليات علمية ومجتمعية، وبرامج تستهدف بناء الوعي وإعداد أجيال قادرة على حمل رسالة الاعتدال، يمضي الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في أداء رسالته الوطنية والعالمية، وترسيخ حضوره منارةً للعلم وقيم الوسطية والتعايش والسلام.

الإمام الأكبر يقود تحركًا شاملًا لتطوير الأداء المؤسسي

ترأس فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر، وأصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل المؤسسي، أبرزها تشكيل «لجنة النهوض بالأزهر» لاكتشاف الكفاءات، وإعداد 10 كوادر شابة مؤهلة للقيادة في كل قطاع، مؤكدًا أن الكفاءة والجدارة أساس تولي المناصب، بعيدًا عن المحاباة والوساطة، مع توحيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز رعاية النوابغ، والارتقاء بالأداء الإداري والعلمي بمختلف القطاعات.

وعلى الجانب الإنساني؛ حرص فضيلته علىًتقدثم واحب العزاء لوالد الطالب يوسف عبد الحميد عويس في وفاة نجله وزوجته بحادث قطار العياط، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع المصابين. كما استنهض الأزهر ضمير العالم لنجدة النازحين في غزة، مطالبًا بتدخل إغاثي عاجل وتوفير المأوى والغذاء والدواء ومستلزمات الشتاء.

وعلى صعيد التواصل المؤسسي، استقبل فضيلته رئيس جامعة بني سويف، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لبحث تعزيز الحوار والتعاون، ودعم الهوية والانتماء، وترسيخ قيم العدالة والأخوة الإنسانية.

تهنئة خريجي إندونيسيا بجامعة الأزهر

شهد الأسبوع مشاركة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، في حفل تخريج الطلاب الإندونيسيين بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2025/2026، ناقلًا تهنئة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومؤكدًا اعتزاز الأزهر بأبنائه الوافدين وعمق علاقاته العلمية والإنسانية مع إندونيسيا، ودعا الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء للأزهر في أوطانهم، وحملة لرسالته في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتعايش والسلام.

جامعة الأزهر.. مؤتمرات طبية ودولية ومبادرات مجتمعية

شهدت جامعة الأزهر، نشاطًا علميًّا ومجتمعيًّا متنوعًا؛ حيث افتتحت كلية طب البنات بالقاهرة مؤتمرها الدولي السادس والعشرين حول استراتيجيات التعاون في الرعاية الصحية، كما نظمت كلية علوم الرياضة للبنات مؤتمرها الطلابي الأول حول الموت القلبي المفاجئ للرياضيين، وكلية التربية للبنين ندوة حول مستقبل الأسرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وشاركت الجامعة في مؤتمر «تمكين المرأة.. من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، وعلى صعيد التعاون الدولي، استقبلت وفدًا من جامعة «نور مبارك» بكازاخستان لبحث تعزيز التعاون العلمي والثقافي.

وفي إطار دورها المجتمعي، دشنت الجامعة برنامجًا تدريبيًّا رقميًّا لذوي الهمم بكلية الدعوة الإسلامية، وأطلقت مبادرة «بصمة خضراء» لتعزيز الوعي البيئي، كما رفعت مستشفياتها بالقاهرة والأقاليم درجة الاستعداد لاستقبال مصابي حادث قطاري العياط، وشهدت الأنشطة الطلابية تنظيم مسابقات القرآن الكريم والإنشاد الديني، وإبراز مواهب الطلاب وقدراتهم.

تخريج الدفعة الأولى من برنامج القراءة التأسيسية القرآنية

احتفى قطاع المعاهد الأزهرية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «القراءة التأسيسية القرآنية» لأطفال رياض الأطفال، وتكريم 50 طفلًا من المتفوقين بعد اكتسابهم مهارات القراءة والكتابة والقراءة المباشرة من المصحف، وبدء ختمة قرآنية كاملة. كما شارك في البرنامج التعريفي بالأزهر لطلاب بنجلاديش الوافدين، وواصل خطته التدريبية لأخصائيي المكتبات بالمناطق الأزهرية، لتنمية مهاراتهم الفنية والتكنولوجية ومواكبة التحول الرقمي، وشهد القطاع كذلك افتتاح المعرض الفني الخامس للمسابقة العالمية «مواهب وقدرات»، بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم.

5000 دارس في اختبارات التحفيظ عن بُعد

واصل الجامع الأزهر رسالته القرآنية والعلمية؛ حيث شارك 5000 دارس من مختلف المحافظات في اختبارات تحديد المستوى والقبول ببرنامج حفظ القرآن الكريم عن بُعد، عبر المنصة الدولية للجامع. كما تواصلت برامج «ورتل القرآن ترتيلًا» لدراسة متني «تحفة الأطفال» و«الجزرية»، وامتحانات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بمشاركة نحو 1700 دارس ودارسة، إلى جانب إطلاق ملتقى «القراءات العشر» وتنظيم 35 محاضرة لشرح كتب التراث في الفقه والعقيدة واللغة العربية. واستكمل الجامع الدورة التخصصية لتأهيل الأئمة لإمامة القبلة وإقامة الشعائر، ونظم ملتقيات علمية في السيرة النبوية والفقه والتفسير.

تأهيل دعاة من 10 دول وبرامج متخصصة لمواجهة قضايا العصر

واصلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى برامجها التأهيلية؛ حيث استكملت دورة «إعداد الداعية المعاصر» بمشاركة 54 إمامًا وداعية من 10 دول، تناولت علوم اللغة العربية والبلاغة والأداء الصوتي وأثرها في بناء خطاب دعوي مؤثر، كما واصلت دورة «تنمية المهارات الدعوية» لعلماء أوزبكستان، ونظمت زيارة لهم إلى الجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين. وشملت برامج الأكاديمية دورات متخصصة في مكافحة الفساد الإداري، وفقه المواريث، والتحكيم الأسري، إلى جانب دورة «الدعوة في عصر الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت تطبيقات عملية لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحقق من دقة مخرجاتها في تطوير المحتوى الدعوي.

مبادرات لبناء وعي الشباب ومواجهة التطرف

واصل مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف جهوده التوعوية عبر لقاءات مدرسية ضمن مبادرة «اعرف أكثر» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرامج شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأزهر، تناولت مخاطر التطرف والإلحاد، والهوية والانتماء، والتضليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما استقبل وفودًا طلابية من تايلاند وكفر الشيخ وجامعة الأزهر، واستعد لإطلاق النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» تحت شعار «قيمنا قوتنا».

ودوليًّا، استقبل المرصد وفودًا من المعهد الماليزي للأمن العام لبحث التعاون والحوار، فيما شاركت أ.د/ رهام سلامة، المدير التنفيذي للمرصد، في مؤتمر «CERA 2026» بالنمسا، وأصدر المرصد تقارير حول الاستيطان في الضفة الغربية والأوضاع الإنسانية في غزة والتضامن الدولي مع فلسطين، ورصد تراجع الهجمات الإرهابية في شرق إفريقيا بنسبة 60% خلال أكتوبر، مع استمرار التحديات الأمنية في الصومال.

مسابقات لاكتشاف المواهب وبرامج للمعايشة اللغوية

واصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برئاسة أ.د/ نهلة الصعيدي، أنشطته التعليمية والثقافية؛ حيث نظم الموسم الخامس من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» في 17 مجالًا علميًّا وثقافيًّا وفنيًّا، إلى جانب فعاليات لتنمية مهارات الطلاب في الخطابة والسيرة النبوية والخط العربي والتمثيل والتوعية الصحية، كما افتتح برنامج «المعايشة اللغوية» لطلاب مؤسسة «بناء المستقبل» الإندونيسية، ونظم برنامجًا تعريفيًّا بالأزهر لطلاب مؤسسة «دار الأرقم» ببنجلاديش، تضمن استقبال الطلاب الجدد وتكريم المتفوقين.

وعلى صعيد التواصل العلمي، ألقت أ.د/ نهلة الصعيدي محاضرة بجامعة بادجادجاران الحكومية بإندونيسيا حول مكانة اللغة العربية وتطوير دراسات البلاغة والنقد الأدبي، كما شهد المركز فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، حول مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وحماية الصحة الإنجابية من منظور إسلامي.