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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رامي ياسين سكرتيرًا عامًا وبسيوني أمينًا للصندوق.. التشكيل الجديد لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية

مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية تشكيلًا جديدًا لهيئة مكتب مجلس النقابة، عقب انتخابات التجديد النصفي، حيث جرى توزيع المناصب والمسئوليات بين أعضاء المجلس، برئاسة الكاتب الصحفي شوكت سعد، بجانب تحديد رؤساء اللجان النوعية ومهامها خلال المرحلة المقبلة.

تضمن التشكيل اختيار رامي ياسين سكرتيرًا عامًا للنقابة، وأحمد بسيوني أمينًا للصندوق، فيما تولت هدى الساعاتي منصب وكيل النقابة ورئاسة لجنة الصحة، وشيرين العقاد منصب وكيل النقابة ورئاسة لجنة الثقافة.

ووقع الاختيار على بسمة الشحات وكيلًا للنقابة ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية، فيما تولى خالد الأمير مهمة مراقب عام النشاط.

وأكد شوكت سعد، رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن تشكيل هيئة المكتب جاء بالتوافق بين أعضاء المجلس، بما يعزز العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتطوير منظومة الخدمات النقابية والصحية والثقافية، وتوسيع نطاق الأنشطة المقدمة للصحفيين وأسرهم.

وأوضح أن المجلس يسعى إلى تفعيل دور اللجان المختلفة وتعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، والعمل على الاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم المهنية والخدمية.

وأعرب رامي ياسين، السكرتير العام الجديد، عن تقديره لثقة أعضاء المجلس والجمعية العمومية، مؤكدًا أن الأمانة العامة ستعمل على تسهيل التواصل مع الصحفيين ومتابعة مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأشار أحمد بسيوني، أمين الصندوق، إلى أهمية تعزيز الخدمات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها النقابة لأعضائها وأسرهم خلال الفترة المقبلة.

نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية احمد بسيونى شوكت سعد

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