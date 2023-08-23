مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع والمساقي رشد المياه وجمل القرى|شاهد

يعد مشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف بالمنيا أحد أهم المشروعات الحيوية التي توليها الدولة أهمية كبيرة للتحول إلى نظم الري الحديث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع للحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية.

يقول عبد الفتاح أبو الليل مزارعإن مشروع تبطين الترع يعد من أفضل المشروعات التي نفذتها الدوله من أجل المزارعين فالمشروع ساهم بشكل كبير فى وصول مياه الري لنهايات الترع والحفاظ عليها بشكل مستمر مما سهل علينا ري أراضينا بعدما كنا نعاني من نقص المياه فى الترعة وعدم وصولها للنهايات.



وأضاف ظريف هلال مزارع أن التبطين حافظ على المياه فى الترع مما يعود بالنفع على مصلحة الفلاح مشيرا أن الري كان يقوم بتطهير الترع والمساقي على فترات لرفع القمامة والمخلفات وورد النيل والآن أصبح الوضع مختلفا فأصبح مظهر الترع مظهر حضاري وجميل.





وأوضح عبد الله محمود مزارع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهتم كثيرا بمصلحة الفلاح بصورة كبيرة من أجل النهوض بقطاع الزراعة، مطالبا بتكثيف الرقابة من قبل اجهزة الري والزراعة للحفاظ على نظافة الترع واتخاذ اجراءات حاسمة ضد أي شخص يقوم بإلقاء المخلفات فيها.

وأشار جابر فتحي مزارع أن المشروع كان حلم لأن مياه الري كانت لا تصل لأرضه بسهوله كبيرة، مشيرا أنه كان فى السابق كان يعاني بشكل كبير وكان يرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الترعة أثناء الري اما الان فالترعة نظيفة ويمكنه ري أرضه بسهولة ويسر.

ويضيف عمر شعراوي مزارع أن المشروع رسم الفرحة على وجوه جميع المزارعين موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه على تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم والذي يصب فى مصلحة الفلاح.

ومن جانبه قال المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمنيا ان مشروع تبطين الترع والمساقي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري وان مشروع التبطين يتم بصورة جيدة داخل مراكز المحافظة فمحافظة المنيا تعد من أكبر محافظات الجمهورية في الاستصلاح الزراعي

واضاف وكيل وزارة الرى أن المديرية تعمل فى مشروع تأهيل وتبطين الترع على 820 كيلو متر على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 550 كيلو متر حتى الأن بنسبة تصل إلى اكثر من 70 % من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة.

ولفت أن العمل بالمشروع يجرى على قدم وساق فى مختلف الترع الجارى العمل فيها بالمواصفات القياسية التى تم الاتفاق عليها.



وناشد البركاوي المواطنين والمزارعين بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تأهيل وتبطين للترع مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات لتنفيذ اعمال البطين.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن أعمال التطوير تجرى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037.

مشروع تبطين الترع والمساقى بالمنيا

مشروع تبطين الترع والمساقى بالمنيا

مشروع تبطين الترع والمساقى بالمنيا

مشروع تبطين الترع والمساقى بالمنيا