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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 96 مخالفة تموينية وضبط 213 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالمنيا

ضبط لحوم منتهية الصلاحية
ضبط لحوم منتهية الصلاحية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

 

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ففي مركز مطاى، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 29 محضراً تموينياً خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بقرية بردنوها للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة للمخابز ( نقص وزن. إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ـ عدم صرف بون) ، و7 مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مصادرة منتجات مجهولة المصدر.

وفى مركز أبوقرقاص، قال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على المخابز بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص وعدد من الجهات المعنية للاطمئنان على مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 49 مخالفة تنوعت بين( عدم وجود ميزان - عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ـ عدم وجود سجل ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وديرمواس، من ضبط ومصادرة 213 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية وتحرير محضرين تموينيين بمركز المنيا، وتحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية بقرية تل بنى عمران بديرمواس خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية علي الأسواق داخل دائرة المركز للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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