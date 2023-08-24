محافظ المنيا: خدمات طبية مجانية لـ 1400 حالة خلال قافلة بقرية الجهاد بالعدوة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لحوالي 1400 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية الجهاد بمركز العدوة على مدار يومي 21و22 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 299 حالة ما بين جراحة، 298أطفال، 182باطنة، و 95 نساء، 115 أسنان، 32 رمد، 157 أنف وأذن، 181 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 114 تحليلا مختلفا و عمل 7 حالات أشعة سينية و 113 كشف مبكر للضغط والسكر، و 9 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 93 مترددا