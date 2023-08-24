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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يستقبل الشعلة

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر القادم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، التي وصلت إلى جامعة المنيا من جامعة أسيوط، وإعطاء الإذن لها لاستكمال مسيرتها في باقي الجامعات المصرية.

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استقبل رئيس الجامعة يرافقه د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، شعلة وعلم الأسبوع والوفد المرافق لهما وعلى رأسه الدكتور مصطفى رزق، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي، بعد أن طافت الشعلة أرجاء الجامعة.

وأكد د. عصام فرحات حرص الجامعة على المشاركة في أسابيع شباب الجامعات على مدار تاريخ تنظيمها، مشيراً بأن الجامعة تشرفت باستضافة الأسبوع الخامس لشباب الجامعات عام 2001.

موضحاً أنه من هذا المنطلق فقد قامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بتنظيم معسكرات تدريب للطلاب المشاركين بالأسبوع لصقل مهاراتهم، وتكثيف التدريبات استعداداً للمشاركة في منافسات الأسبوع.

وأضاف بأن الجامعة تشارك في أسبوع حلوان لعام 2023، في مسابقات خماسي القدم بنين، وألعاب القوى طلبة وطالبات، وتنس الطاولة طالبات في الأنشطة الرياضية، وبمسابقات الشطرنج طلبة وطالبات، والطالب والطالبة المثالية، والقوافل الطلابية، والموضوعات الاجتماعية بالنشاط الاجتماعي، في النشاط الثقافي والفني تشارك الجامعة بمسابقات الإنشاد الديني طلبة، وحفظ القرآن الكريم ودوري المعلومات العامة، والقصة القصيرة، والمراسل التليفزيوني والخط العربي، وبمسابقات الفنون التشكيلية، والكورال، والكرنفال الطلابي بافتتاح الأسبوع، إلي جانب مسابقات الجوالة والجوالات، والاتحادات الطلابية، والنشاط العلمي والتكنولوجي من خلال المنافسات في المعرض العلمي، وتصميم وابتكار جهاز ميكاترونيك، وجهاز إلكتروني، والبرمجة، وقصة الخيال العلمي وعروض تقديمية، ومسابقة المعلومات العلمية.

كما تشارك الجامعة في مؤتمر الاتحاد الطلابي، بمشاركة رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات المصرية أو من ينوب عنهم.

 

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