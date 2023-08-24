حزب حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بـ سمالوط

كرمت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا المتفوقين من اوائل الثانوية العامة والازهرية بمركز سمالوط وكذلك المدرسين المشاركين فى مبادرة التميز ألمجانية تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير امين عام الحزب والدكتور احمد العطيفي امين التنظيم .

في البدايه وجه معتز شادى امين الحزب بسمالوط الشكر للمدرسين الذين شاركوا فى مبادرة الحزب المجانية طول شهرين قبل الامتحانات بالإضافة إلى المراجعات المجانية ليالى الامتحان وأكد على أن المشاركة الفعالة من قبل المعلمين والحزب والطلبة تعد صورة مضيئه من صورالمشاركة المجتمعية التى نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة. .

وأشاد بالقدرات الخاصة لاوائل الثانوية العامة والازهرية من أبناء مركز سمالوط الذين بذلوا الجهد واخلصوا فى دراساتهم للحصول على أعلى الدرجات.

فيما اعرب خيرى فؤاد نقيب المعلمين عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال الذى يعد تتويجا للجهد المبذول من الحزب موجها الشكر لقيادات حزب حماة الوطن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم صلاح الأمين المساعد للحزب بمركز سمالوط غرب عن مدى فخرها بالطلاب المتفوقين موجة الشكر والتهنئة للطلاب على هذا الانجاز المتميز متمنية لهم الانطلاق نحو الريادة لكى يحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق وللوطن التقدم والازدهار .

كما وجهت الشكر لأولياء الأمور الذىن هيئوا لابناىهم البيئة المناسبة للتفوق.

مؤكدة على أن مصر تذخر بالكثير من النماذج الناجحة للشباب المتفوق الذى يتحدى الظروف والعقبات من أجل الوصول إلى هدفه.

لافتا أن هذة النوعية من الشباب المشرف هم أمل ومستقبل الوطن.

وأكد هوارى ابوطهير الأمين المساعد للمركز بحزب حماة الوطن علي أن هذا التكريم يعد بمثابة ختاما مشرفا لأعضاء أمانة سمالوط غرب الذين بذلوا مجهود رائع طوال ثلاثة شهور متوالية من خلال مبادرة التميز ألمجانية التى أطلقها الحزب واستجابة لها المعلمون المخلصون الذى أثروا مصلحة الطلاب وبخاصة من غير القادرين على مصالحهم الشخصية فكانت بحق سيمفونية رائعة فى حب الوطن.

وأوضح شريف السوبى امين التعليم بالحزب على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدنى للمساهمة فى العملية التعليمية وتذليل الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب والمساهمة فى بث روح التفوق بينهم ليكونوا أملا فى مستقبل مشرق للوطن.

واضافت مديحة بدوى منسق مبادرة التميز. بالحزب والأمين المساعد للتعليم أن الحزب حربص على تكريم المتفوقين من ابنائنا الطلاب من الثانوية العامة والازهرية وكذلك تكريم المدرسين الذين شاركوا مجانا فى مبادرات الحزب لمواجهة الدروس الخصوصية.

مؤكدا على ان تكريم الطالب والمدرس جنبا إلى جنب لاعلاء قيمة التفوق وارساء قواعد جديدة للتفوق وتحفيز الهمم.