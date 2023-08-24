عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حزب حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بـ سمالوط

صدى البلد

كرمت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا  المتفوقين من اوائل الثانوية العامة والازهرية بمركز سمالوط وكذلك المدرسين المشاركين فى مبادرة التميز ألمجانية تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير امين عام الحزب والدكتور احمد العطيفي امين التنظيم .

 

 

في البدايه وجه معتز شادى امين الحزب بسمالوط الشكر للمدرسين الذين شاركوا فى مبادرة الحزب المجانية طول شهرين قبل الامتحانات بالإضافة إلى المراجعات المجانية ليالى الامتحان وأكد على أن المشاركة الفعالة من قبل المعلمين والحزب   والطلبة  تعد صورة مضيئه من صورالمشاركة المجتمعية التى نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة. . 

 

وأشاد بالقدرات الخاصة لاوائل الثانوية العامة والازهرية من أبناء مركز سمالوط الذين بذلوا الجهد واخلصوا فى دراساتهم للحصول على أعلى الدرجات. 

 

فيما اعرب  خيرى فؤاد نقيب المعلمين عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال الذى يعد تتويجا للجهد المبذول من الحزب موجها الشكر لقيادات حزب حماة الوطن.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم صلاح الأمين المساعد للحزب بمركز سمالوط غرب عن مدى فخرها بالطلاب المتفوقين موجة الشكر والتهنئة للطلاب على هذا الانجاز المتميز متمنية لهم الانطلاق نحو الريادة لكى يحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق وللوطن التقدم والازدهار . 

 

كما وجهت الشكر لأولياء الأمور الذىن هيئوا لابناىهم البيئة المناسبة للتفوق. 

 

مؤكدة على أن مصر تذخر بالكثير من النماذج الناجحة للشباب المتفوق الذى يتحدى الظروف والعقبات من أجل الوصول إلى هدفه.

 

لافتا أن هذة النوعية من الشباب المشرف هم أمل ومستقبل الوطن. 

 

 

وأكد هوارى ابوطهير الأمين المساعد للمركز بحزب حماة الوطن علي أن هذا التكريم يعد بمثابة ختاما مشرفا لأعضاء أمانة سمالوط غرب الذين بذلوا مجهود رائع طوال ثلاثة شهور متوالية من خلال مبادرة التميز ألمجانية التى أطلقها الحزب واستجابة لها المعلمون المخلصون الذى أثروا مصلحة الطلاب وبخاصة من غير القادرين على مصالحهم الشخصية فكانت بحق سيمفونية رائعة فى حب الوطن.

 

 

وأوضح شريف السوبى امين التعليم بالحزب على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدنى للمساهمة فى العملية التعليمية وتذليل الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب والمساهمة فى بث روح التفوق بينهم ليكونوا أملا فى مستقبل مشرق للوطن. 

 

 

واضافت مديحة بدوى منسق مبادرة التميز. بالحزب والأمين المساعد للتعليم أن الحزب حربص على تكريم المتفوقين من ابنائنا الطلاب من الثانوية العامة والازهرية وكذلك تكريم المدرسين الذين شاركوا مجانا فى مبادرات الحزب لمواجهة الدروس الخصوصية. 

 

مؤكدا على ان تكريم الطالب والمدرس جنبا إلى جنب لاعلاء قيمة التفوق وارساء قواعد جديدة للتفوق وتحفيز الهمم. 

أمانة سمالوط حماه الوطن المنيا سمالوط جلال الهريدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

ترشيحاتنا

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. كليات قمة تعرف عليها

سيلفرادو و بورشه.. شاهد أسطول سيارات تايلور سويفت نجمة البوب| صور

اعرف قبل أي حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة السامسونج الأسطورية Galaxy S24

تحذير لمرضي السكر .. تخزين الانسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

400 جنيه مرة واحدة| قفزة مفاجئة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ