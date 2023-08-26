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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 239 محضرا خلال حملات إشغالات في المنيا

إزالة الإشغالات بالمنيا
إزالة الإشغالات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

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وقال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام حيث شملت الحملات شارع بورسعيد وطريق البحر وطريق الدليل وأسفرت عن تحرير 150 محضرا مخالفا منها (29 محضر إشغال و121 إزالة إدارية).

وأضاف اللواء إ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية شنت حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بحى شمال المدينة وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة و القضاء على العشوائية ،مؤكداً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إلى أن الوحدة المحلية حررت 89 مخالفة خلال حملة إشغالات بمحيط حي شمال مدينة ملوى تنوعت بين إشغال طريق وإزالة إدارية و بائع متجول ، مؤكدا تكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية و الفرعية وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

أسامة القاضي محافظ المنيا القضاء على العشوائية حرم الطريق العام حركة المرور رفع الإشغالات

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