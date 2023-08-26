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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 2 كيلوأعلى ترعة الإبراهيمية

بتكلفة 290 مليون جنيه.. كوبري ملوي العلوي بالمنيا يقضى على الزحام |شاهد

كوبري ملوي الجديد
كوبري ملوي الجديد

انشئت محافظة المنيا كوبري علوي بمدينة ملوى جنوب المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنيه الاساسيه وتطوير قطاعي النقل والطرق على مستوى المحافظة وللتيسير على المواطنين وسهولة الحركه المروريه بالمدينة.

 

فالكوبري تم إنشائه أعلى ترعة الإبراهيمية وشريط السكه الحديد لتيسير  الحركه المروريه بالمدينة وسهولة الانتقال من الغرب إلى الشرق والعكس أعلي السكه الحديد وللقضاء على الزحام المروري والتكدس خاصتا اوقات الزروة.

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حيث يعد كوبري ملوي صرحا صخما لخدمة الحركة المروريه بالمدينه ومنفذ طبقا للمعايير القياسية وباعلى مستويات الجودة والتخطيط الأمر الذي احدث نقله نوعيه في الحركه المروريه بالمدينه .

كما أن الكوبري جاء تلبيتا لمطالب المواطنين للقضاء على الكثافه المرورية بالمدينه وان الدوله قامت بتوفير كافة الاعتمادات الماليه اللازمه لانشائه في وقت قياسي ليضاف إلى قائمة المشروعات القوميه العملاقه التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

تم تنفيذ الكوبري في وقت قياسي بتكلفة إجماليه تصل إلى 290 مليون جنيه وبطول 2 كيلو متر  ويضم  5 محاور رئيسيه وعرض الحارة الواحدة 7 أمتار لتيسير الحركه المروريه بالمدينه وربط غرب المدينه بشرقها والعكس من خلال محاور الكوبري الخمسه  


وقام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بافتتاح الكوبري تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف وجهاز تعمير شمال الصعيد ليدخل الخدمه.

وقامت الأجهزة المعنيه بوضع اللوحات الإرشاد لتحديد المسارات والاتجاهات للمواطنين بالتنسيق مع إدارة المرور. 
 

كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
كوبري ملوي العلوي
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزحام المرورى السكة الحديد تطوير البنية الأساسية نقله نوعية

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