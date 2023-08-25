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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ملوى بالمنيا يبحث تجديد شبكة مياه الشرب بقرية جلال الغربية

رئيس مركز ملوى مع
رئيس مركز ملوى مع المواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بمشاكل المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم وإيجاد الآليات لحلها وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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من جانبه، بحث اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، الشكوى المتعلقة بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وإمكانية فحص مياه الشرب بالمنازل بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة لبيان مدى صلاحيتها، وذلك بحضور عدد من أهالي القرية.

موجهاً بسرعة أخذ عينات من المياه بالقرية بواسطة فنيين المعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإعداد تقرير عن صلاحية المياه حفاظاً على صحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

 

 

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