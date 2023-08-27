برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، التدريب التكنولوجي IT HUBS لمستفيدي الأندية السكانية بمركز شباب بنى مزار بالتعاون مع وحدة طور وغير وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المستوى التكنولوجي لأعضاء مراكز الشباب وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية، إلى جانب رفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي، حيث يضم البرنامج التدريبي اكتساب مهارات البرمجة لتصميم المواقع والبايثون والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المديرية نظمت جلسات غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" بمشاركة أعضاء أندية السكان بمراكز شباب (قلندول و الشيخ حسين بملوى، و ابا الوقف بمغاغة، و مطاى البلد بمطاى)، وعرض فيلم تسجيلى عن ختان الإناث والزواج المبكر بمركز شباب ناصر بملوى، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعي بالقضايا السكانية وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية التي تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

وأوضح عكاشه أنه تم تنفيذ قوافل القري الأكثر احتياجا بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، ضمن برنامج القافلة لممارسة مجموعة من الألعاب الشعبية والترفيهية منها: (لعبة الكراسي المتحركة، الجري الزجزاجي، شد الحبل ، لعبة الدوارة)، و أداء مباراتين في كرة القدم بعد تقسيم المشاركين إلى فرق، وتواجد طلبة من كلية التربية الرياضية " كتدريب عملي".