إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض الصفراء بمجزر بملوى المنيا

شنت مديرية الطب البيطري بمركز ملوى جنوب المنيا برئاسة الدكتور وائل صلاح، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على أسواق بيع اللحوم والمجازر، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو جرام لإصابتها بمرض السل بمجزر ملوى العمومى، وبالكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص تبين إصابتها بمرض الصفراء المرضية.

وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضبط الأسواق، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

