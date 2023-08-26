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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض الصفراء بمجزر بملوى المنيا

إعدام رأس ماشية مصابة
إعدام رأس ماشية مصابة

شنت مديرية الطب البيطري بمركز ملوى جنوب  المنيا برئاسة الدكتور وائل صلاح، مدير الإدارة،  حملة تفتيشية على أسواق بيع اللحوم والمجازر، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

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وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو جرام لإصابتها بمرض السل بمجزر ملوى العمومى، وبالكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص تبين إصابتها بمرض الصفراء المرضية. 

وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضبط الأسواق، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسواق بيع اللحوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ندوة توعوية مركز ملوي مرض الصفراء

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