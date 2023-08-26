عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 88 محضرا تموينيا فى 3 مراكز بالمنيا لضبط الأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

تعاون بين هيئة علوم الفضاء ومحافظة المنيا لتنفيذ مشروعات تنموية

في مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، ان الوحدة المحلية حررت 20 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية على المخابز البلدية بقريتى نزلة البدرمان و كفر خزام بدائرة المركز للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم نظافة ، عدم صرف بون)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 57 محضرا تموينيا متنوعا منها 30 محضرا للمخابز بنطاق مجلس قروى اتليدم، بالإضافة إلى 27 محضرا تموينيا بدائرة المركز حيث شملت المحاضر ( نقص وزن. إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. عدم نظافة . عدم صرف بون . عدم وجود سجل تجارى . عدم الإعلان).

وأشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إلى تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق ، حيث تنوعت المحاضر بين ( ذبح خارج المجازر . البيع بأزيد من السعر الرسمى . تجميع خبز بلدى . نقص وزن . عدم الإعلان . عدم نظافة . حيازة سلع تموينية مدعمة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الاسواق والمحال التجارية الحملات الرقابية الجهات المعنية بأسعار مخفضة علوم الفضاء محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

موضوعات متعلقة

المنيا.. استخراج 468 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في 3 قرى

ترشيحاتنا

العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية.. مطالب عاجلة للغرفة وتحركات لإزالة التعديات

فيديو جديد يكشف المراحل النهائية لتشطيبات محطة قطارات الصعيد قبل الافتتاح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ