تحرير 88 محضرا تموينيا فى 3 مراكز بالمنيا لضبط الأسواق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

في مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، ان الوحدة المحلية حررت 20 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية على المخابز البلدية بقريتى نزلة البدرمان و كفر خزام بدائرة المركز للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم نظافة ، عدم صرف بون)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 57 محضرا تموينيا متنوعا منها 30 محضرا للمخابز بنطاق مجلس قروى اتليدم، بالإضافة إلى 27 محضرا تموينيا بدائرة المركز حيث شملت المحاضر ( نقص وزن. إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. عدم نظافة . عدم صرف بون . عدم وجود سجل تجارى . عدم الإعلان).

وأشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إلى تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق ، حيث تنوعت المحاضر بين ( ذبح خارج المجازر . البيع بأزيد من السعر الرسمى . تجميع خبز بلدى . نقص وزن . عدم الإعلان . عدم نظافة . حيازة سلع تموينية مدعمة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

