ندوة توعوية عن «الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة» بقرية أبيوها في المنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ندوة توعوية حول "الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة" تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص.

جاء ذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا"، وفرع المجلس القومي للمرأة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء علي، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

وقالت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية من خلال رفع الوعى والمعرفة، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

وتناولت الندوة الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدة محاور من أهمها أسس السعادة الأسرية، وحقوق وواجبات الزواج، ومسئولية تربية الأبناء، والمشاكل الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة من خلال الغذاء الصحى، وأضرار الدهون المهدرجة.

