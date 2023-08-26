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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. إعادة تأهيل الطرق الرئيسية وأعمال تجميل وتطوير بالمنيا

إصلاح ورفع كفاءة
إصلاح ورفع كفاءة الطرق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين ورصد الشكاوى والطلبات وفحصها بجدية وبذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم بأقصى سرعة لتحقيق رضاهم.

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وفى استجابة سريعة لشكوى تم رصدها على مواقع التواصل الالكترونى، قام اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، على الفور بتوجيه الوحدة المحلية لردم حفرة بطريق دماريس و إصلاح وصيانة أعمدة إنارة حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكدا على الاستمرار فى المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة .

وفى ملوى، أشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز إلى رصد عدة شكاوى من خلال قنوات التواصل المختلفة و فحصها و العمل الفورى على حلها حيث تم ردم حفرة بجوار العمارات الأولى بالرعاية بقرية المحرص، وكذلك إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية البياضية التابعة لمجلس قروى الروضة ، وتم إعادة المياه للقرية بعد إصلاح الكسر بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى .

كما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار ، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق بقرية بنى على، حيث تم الانتهاء من تسوية شوارع وطرق قريتي بنى على وإبشاق تيسيراُ على المارة من المواطنين، كما تمكنت الوحدة المحلية من رفع كفاءة و تمهيد شارع بورسعيد بحى جنوب ، و ردم حفرة على طريق البحر بحي شرق المدينة وكذلك قص وتهذيب الأشجار الكبيرة بالحى مما تتسبب فى حجب الرؤية أمام المارة والسيارات ورفع مخلفات التهذيب، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الاستجابة الفورية والسريعة لشكوى الأهالي من أبناء المركز والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

وفى مركز أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز أعمال تجميل ودهان الأرصفة بشارع الجمهورية للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير، وذلك فى إطار خطة المركز للإرتقاء بمنظومة النظافة والاهتمام بأعمال تجميل الميادين ومداخل المدن واستكمال أعمال التطوير لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة بشوارع المدينة

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