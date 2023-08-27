عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا تبحث سبل تعزيز التعاون مع جامعة دراية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور ابو هشيمة مصطفى القائم باعمال نائب رئيس جامعة المنيا الاهلية للشئون الأكاديمية ، وذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمشاركة في الأنشطة العلمية وتبادل الإنتاج الفكري وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كنواة لتحالف أقليم شمال الصعيد.

 

صحة المنيا: إجراء 58 ألفًا و751 تحليلًا مجانيًا بمعامل المستشفيات خلال يوليو الماضي

برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

 

وخلال اللقاء أكد د. عصام فرحات حرص الجامعة على فتح سبل التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات التعليمية والبحثية مع كافة المؤسسات الاكاديمية المعتمدة بوزارة التعليم العالي، سواء في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تضمنت اهم محاورها التواصل والمشاركة الفعالة مع المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تعليمية متطورة وسد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكل أقليم من أقاليم مصر طبقاُ لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها.

كما تم خلال الزيارة مناقشة توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين يتضمن اتاحة التدريب للطلاب في المعامل، واستخدام الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين، والتوصيف للمقررات الدراسية وتدريسها.

وفي نفس السياق أجرى الدكتور فرحات، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفي ، جولة تفقدية بجامعة المنيا الأهلية؛ لمتابعة سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين مبدئياً بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2023/2024، وانتظام استلام أوراقهم، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن المقبولين بالمرحلة الثانية والذي سبق أن تقدموا إلكترونياً، وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبع المتاحة لهذا العام.

ووجه رئيس الجامعة بتيسير كافة الإجراءات، وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، والرد على كافة الاستفسارات حرصاً على مستقبلهم، مؤكداً على الطلاب بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم إعلانه من قواعد القبول والتعليمات الواجب اتباعها سواءً للقبول المبدئي والنهائي للرغبات بناء علي رغبات الطلاب وترتيبها، والمواعيد المحددة لإنهاء إجراءات القيد بكل مرحلة، وإلا سيتم سقوط حق الطالب في القيد واستبداله بالطلاب علي قوائم الانتظار، مشيراً بأن الجامعة الأهلية تسعي لتقديم أعلي مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعاون المشترك الجامعة الأهلية المؤسسات الاكاديمية المجالات التعليمية والبحثية بحث سبل تعزيز التعاون برامج تدريبية جامعة المنيا قوائم الانتظار للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مؤسسات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

الجامعات 2023.. بشرى سارة لطلاب المرحلة الثالثة بعد مؤشرات التنسيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ