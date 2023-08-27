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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: إجراء 58 ألفًا و751 تحليلًا مجانيًا بمعامل المستشفيات خلال يوليو الماضي

صدى البلد

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل دور كافة الإدارات بالمديرية والوصول بالفرق الطبية إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أسامة القاضي، بتقديم الخدمة الطبية اللائقة لأبناء المحافظة.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه تم إجراء (58) ألفا و(751) تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي مؤكدا أن إدارة المعامل بالمديرية تقدم خدماتها عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير المعامل أنه تم إجراء (378) تحليل عينة أغذية وتحليل (4045) عينة مياه شرب و(34)عينة مياه صرف صحي و(33) عينة مياه غسيل كلوي و(3) فحوصات لمياه معبأة و(33) فحص مياه مبيدات و(132) فحص طرود معادن ثقيلة وفحص (78) عينة مياه حمامات سباحة واستخراج (1211) شهادة صحية.

كما أشارت إلى إجراء (7969) صورة دم كاملة و(14 ألفا و651) تحليل غازات دم وأملاح و(23 ألفا و436) تحليل كيمياء وتحليل (690) عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، و(647) تحليل فيروسات (ELISA)، بجانب (471) فحصًا ميكروسكوبيًا وتحليل (114) عينة للكشف عن ميكروب الدرن وتم إجراء (100) تحليل (PCR) فيروس كورونا، وتحليل (930) عينة للكشف عن الملاريا، بجانب فحص (925) حالة تحليل لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن.

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