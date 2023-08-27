عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحسين جودة الحياة ورفع الوعي بالتحديات قومي المرأة بالمنيا يواصل حملة طرق الأبواب

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب بالمنيا

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتى تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

إعلان المرحلة الثانية للقبول المبدئي بكليات جامعة المنيا الأهلية

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال، حيث تم تنفيذ ١٩٥٠ زيارة بقرى مراكز (مطاي ـ بنى مزار ـ سمالوط ـ المنيا ـ ملوى) بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يشار الي أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣ وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة دكتورة مايا مرسي قرى مبادرة حياة كريمة والاقراض الرقمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

موضوعات متعلقة

برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ