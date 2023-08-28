تشمل 8 تخصصات.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا في المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا اليوم الأثنين قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن ".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

