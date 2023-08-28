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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشمل 8 تخصصات.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا في المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا اليوم الأثنين قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

جامعة المنيا تبحث سبل تعزيز التعاون مع جامعة دراية

غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن ".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

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