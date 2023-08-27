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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

الخدمات الطبية والعلاجية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المناطق النائية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية مجانية مديرية الصحة بالمنيا

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