مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، التي أقيمت اليوم الأربعاء في القاهرة، عن تحديد مسار فريق بيراميدز في المنافسات القارية، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، إلى جانب أندية المغرب الفاسي المغربي، والهلال السوداني، وحوريا كوناكري الغيني.

ويستهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات بمواجهة المغرب الفاسي في القاهرة، خلال أحد أيام 27 أو 28 أو 29 نوفمبر المقبل، قبل أن يخوض مباراته الثانية خارج أرضه أمام حوريا كوناكري الغيني، في بداية رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويختتم الفريق السماوي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة حوريا كوناكري في القاهرة، بعدما يخوض ست جولات تتوزع بين مواجهات داخل ملعبه وخارجه، وسط طموحات بمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطي عقبة المريخ بنتيو من جنوب السودان، ليبدأ مرحلة جديدة من مشواره في البطولة الإفريقية.

جدول مباريات بيراميدز في دور المجموعات

الجولة الأولى: بيراميدز × المغرب الفاسي، أيام 27 أو 28 أو 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: حوريا كوناكري × بيراميدز، أيام 4 أو 5 أو 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: بيراميدز × الهلال السوداني، أيام 18 أو 19 أو 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: الهلال السوداني × بيراميدز، أيام 8 أو 9 أو 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: المغرب الفاسي × بيراميدز، أيام 15 أو 16 أو 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: بيراميدز × حوريا كوناكري، أيام 22 أو 23 أو 24 يناير 2027.

ويسعى بيراميدز إلى استغلال خوض مباراتي الافتتاح والختام على ملعبه لتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في دور المجموعات، وجمع أكبر عدد من النقاط، بما يعزز فرصه في التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.