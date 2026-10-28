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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوقي صلاح: الزمالك يستهدف لقب إفريقيا رغم صعوبة المجموعة

أحمد شوقي صلاح
أحمد شوقي صلاح
حسن العمدة

أكد أحمد شوقي صلاح، ممثل نادي الزمالك في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفريق الأبيض، مشددًا على أن الهدف الأساسي للفريق هو المنافسة على اللقب القاري واستعادة مكانته على الساحة الإفريقية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات، التي أقيمت اليوم الأربعاء في القاهرة، عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، إلى جانب أندية يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي، في مجموعة تضم مواجهات قوية تتطلب الاستعداد الجيد لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال شوقي صلاح، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «المجموعة قوية، ولكن هدف الزمالك هو التتويج بالبطولة، وكل الفرق لديها طموح في التتويج، ولكن النتيجة تُحسم في الملعب بين اللاعبين».

وأضاف: «ننظر إلى فريقنا فقط، ونريد حصد أكبر عدد من النقاط في المجموعة، ولم لا نحصد 18 نقطة ونفوز بكل المباريات».

وأشار ممثل الزمالك إلى أن المنافسة ستظل مفتوحة أمام جميع الفرق، موضحًا أن المواجهات العربية تحمل حسابات خاصة، في ظل تقارب المستويات والرغبة المشتركة في التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وتابع: «الزمالك له تاريخ كبير في قارة إفريقيا، ويلعب للحفاظ عليه بهدف الفوز باللقب».

وشدد شوقي صلاح على أن الزمالك اعتاد تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق الإنجازات، قائلًا إن الفريق يملك القدرة على تخطي التحديات، مستندًا إلى تاريخه وخبراته في المنافسات القارية.

وأضاف أن الزمالك يدخل البطولة بطموحات كبيرة، خاصة أنه حامل لقب الدوري المصري الممتاز، كما وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، وهو ما يعزز رغبة الفريق في مواصلة المنافسة على البطولات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير وجهود اللاعبين يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق أهداف الفريق، معربًا عن ثقته في قدرة الزمالك على تجاوز منافسيه والمضي قدمًا نحو اللقب.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإفريقي التونسي في القاهرة، قبل أن يحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف يانج أفريكانز التنزاني، وفقًا للجدول المعلن لمواعيد الجولات.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك × الإفريقي التونسي، أيام 27 أو 28 أو 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: مولودية الجزائر × الزمالك، أيام 4 أو 5 أو 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: الزمالك × يانج أفريكانز، أيام 18 أو 19 أو 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز × الزمالك، أيام 8 أو 9 أو 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: الإفريقي التونسي × الزمالك، أيام 15 أو 16 أو 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: الزمالك × مولودية الجزائر، أيام 22 أو 23 أو 24 يناير 2027.

ويتطلع الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، وحصد النقاط التي تمنحه الأفضلية في سباق التأهل، قبل خوض المواجهات الحاسمة في الجولات الأخيرة، وسط طموحات جماهيره بالمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

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